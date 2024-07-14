إصابة 8 أشخاص أثناء تفريق الشرطة الألمانية لمظاهرة مؤيدة للفلسطينيين

أصيب ثمانية أشخاص أثناء تفريق الشرطة الألمانية لمظاهرة كبيرة مؤيدة للفلسطينيين في برلين مساء السبت.

وكانت إصابة أحدهم خطيرة، وفقا لما ذكرته إدارة الإطفاء في برلين لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ). وفرقت الشرطة المظاهرة بعد سماع صيحات متكررة تتعلق بمخالفات جنائية، وفقا لما ذكرته الشرطة ردا على استفسارات.

وقالت الشرطة إن المظاهرة بدأت في منطقة شتجليتز بعد الظهر وانتقلت نحو إنسبروكر بلاتس، وشارك فيها حوالي 600 شخص بعد الظهر.

وقالت إدارة الإطفاء إن خمسة أشخاص نقلوا إلى المستشفى مصابين بجروح. وتم نقل الجميع إلى خدمات الطوارئ بعد انتهاء المظاهرة.

وعانى معظمهم من مشاكل في الدورة الدموية وإصابات طفيفة. ولم يقم أحد برش أي غاز مهيج، بحسب متحدث باسم فرقة الإطفاء.

وإلى جانب العديد من الأعلام الفلسطينية، رفع المشاركون في المظاهرة لافتات كتب عليها "تحرير فلسطين من الاحتلال الإسرائيلي"، في المسيرة التي نظمت تحت شعار "أوقفوا الإبادة الجماعية في غزة".