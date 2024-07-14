ألمانيا: مقتل 3 أشخاص وإصابة امرأتين في واقعة يرجح ارتباطها بالعنف العائلي

انتشرت قوات الشرطة الألمانية وقوات الطوارئ تدعمها مروحيات بأعداد كبيرة في بلدة آلبشتات جنوب مدينة شتوتجارت اليوم الأحد، بعد واقعة تخللها إطلاق نار، وأكدت الشرطة أن هذه الواقعة أسفرت عن مقتل 3 أشخاص.

من جانبها، صرحت متحدثة باسم الشرطة بأن الوفيات تبدو مرتبطة بالعنف العائلي. وتم تطويق المنطقة المحيطة بالحادث. وشوهد ما يصل إلى 40 سيارة شرطة في الموقع.

وتقع بلدة آلبشتات على بعد حوالي 60 كيلومترًا جنوب شتوتجارت في جبال "شفابن جورا" بولاية بادن-فورتمبرج الواقعة جنوب غرب ألمانيا.

وفي تطور لاحق، أوضح متحدث باسم الشرطة في مكان الحادث أن القتلى هم رجلان وامرأة، مشيرا إلى أن القاتل المحتمل هو من بين القتلى الثلاثة. كما أسفرت الواقعة عن وقوع إصابات خطيرة لامرأتين تم نقلهما إلى المستشفى. ولا تزال العلاقة بين القتلى والمصابتين غير معروفة.