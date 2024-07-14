تصدرت محاولة اغتيال المرشح الجمهوري لانتخابات الرئاسة الأمريكية الرئيس السابق دونالد ترامب، صباح اليوم الأحد، عناوين الصحف الأمريكية والدولية.

وكان ترامب قد خرج في وقت سابق من المستشفى، بعد نقله إليه مصابا في أذنه اليمنى جراء إطلاق النار عليه أثناء خطابه أمام تجمع انتخابي بولاية بنسلفانيا، في واقعة وصفها مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي بأنها "محاولة اغتيال".

ودفعت محاولة اغتيال ترامب، إلى التساؤل حول سلاح الجريمة المستخدم في عملية الاغتيال.

ما هو سلاح الجريمة؟

توصف البندقية الهجومية "أي آر-15"، بأنها "البندقية الأمريكية" المفضلة في عمليات إطلاق النار الجماعية، وههي واحدة من أكثر الأسلحة شعبية بين مالكي الأسلحة الأمريكيين، حيث ينتشر عشرات الملايين منها حالياً.

وتشير بعض التقديرات إلى أنه من بين كل 20 أمريكي، هناك شخص واحد يمتلكها.

حتى أن شعبية البندقية دفعت بعض المشرعين المحافظين إلى محاولة تسمية هذه البندقية رسمياً بـ "البندقية الوطنية للولايات المتحدة".

وأصبحت البندقية نصف الأوتوماتيكية أي آر-15 مألوفة في مسرح عمليات إطلاق النار الجماعية، بما في ذلك الحوادث الدامية الأخيرة في لويزفيل وناشفيل وأوفالدي بتكساس.

تشير الإحصاءات إلى أن البندقية قد استخدمت في العديد من عمليات إطلاق النار الجماعية الأكثر دموية في الولايات المتحدة.

ما هي البندقية أي آر -15؟

تم تطوير (أي آر - 15) لأول مرة كبندقية نصف آلية للمدنيين في الخمسينيات من القرن الماضي من قبل شركة "أرمالايت" التي سميت لاحقاً بـ (أي آر).

في عام 1959 ، تم بيع تصميم البندقية لشركة أخرى اسمها كولت، والتي سرعان ما قامت بتعديلها وانتجت منها نسخة عسكرية أوتوماتيكية بالكامل تُعرف باسم أم-16.

دخل السلاح الخدمة في خطوط المواجهة الأمامية في الجيش الأمريكي في منتصف الستينيات، خلال المراحل الأولى من حرب فيتنام.

ورغم أن البندقية في البداية لم تتمتع بالشعبية لدى القوات الأمريكية بسبب أعطالها المتكررة إلا أنه تم التوسع في إنتاجها.

وفي عام 1969 أصبحت النسخة المعدلة (M16A1 ) سلاح الخدمة النموذجي في صفوف الجيش الأمريكي.

بعد انتهاء حرب فيتنام، بدأت شركة كولت في تسويق نماذج نصف آلية من البندقية لهواة الأسلحة وقوات الشرطة على حد سواء على الرغم من أن العديد من مالكي الأسلحة ظلوا حذرين تجاه هذا السلاح.

انتهت صلاحية رخصة انتاج البندقية التي كانت تملكها شركة كولت في عام 1977.

بعد ذلك، بدأت الشركات الأخرى مثل رمينغتون، وسميث آند ويسون، وروجر في إنتاج النماذج الخاصة بها.

لا تزال شركة كولت تملك حقوق العلامة التجارية أي آر-15 بينما النماذج التي تصنعها الشركات الأخرى تحمل أسماء مختلفة، ولكن لا يزال يشار إلى هذه الأسلحة عموماً باسم أي آر -15.

في حين تم تقييد تصنيع وبيع وحيازة بعض هذه الأسلحة بموجب الحظر الفيدرالي الأمريكي على الأسلحة الهجومية شبه الآلية التي كانت سارية بين عامي 1994 و2004، إلا أن الحظر لم يشمل النماذج المنتجة قبل عام 1994.

من هو مطلق النار على ترامب؟

كشف مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي، في بيان اليوم الأحد، مطلق النار على ترامب، ويدعى توماس ماثيو كروكس ويبلغ من العمر 20 عاماً، وفق ما أوردته وكالة رويترز.

وكروكس كان مسجلاً في الحزب الجمهوري بحسب سجل الناخبين بولاية بنسلفانيا.

وكروكس، وهو من بلدة بيثيل بارك في بنسلفانيا، أطلق النار على ترمب من على سطح مصنع على بعد أكثر من 118 متراً من مكان وجود ترمب في التجمع الانتخابي الحاشد في بتلر.

وقُتل المسلح على يد قناصة الخدمة السرية. وتم العثور في وقت لاحق على بندقية من طراز "إيه آر 15" كانت بحوزته.

ومن غير الواضح حتى الآن لماذا أطلق كروكس النار على المرشح الرئاسي الجمهوري المفترض.