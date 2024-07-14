صحة دمياط: تقديم خدمات طب الأسنان لـ136 ألف مواطن في النصف الأول من 2024

قدمت الإدارة العامة لطب الأسنان بدمياط، خلال النصف الأول من العام الجاري، الخدمة الطبية لـ136 ألفا و72 منتفعا بخدمة طب الأسنان في المستشفيات والمراكز ووحدات طب الأسرة على مستوى المحافظة.

وأوضح الدكتور السيد عبد الجواد، وكيل وزارة الصحة بدمياط، في بيان له اليوم، أنه تم تقديم عدد من ندوات التثقيف والتوعية الصحية في طب الأسنان، وصل عددها 3926 ندوة، ووصل عدد المنتفعين بها إلى 27964 منتفعا، شملت كل ما يخص طب الأسنان وعلاقته بالمنتفع، تم متابعة وتقييم العمل بعيادات الأسنان، بوحدات ومراكز الرعاية الصحية الأولية والمستشفيات، ومتابعة مدى التزام الأطباء، وتقييم مستوى النظافة والتعقيم ومكافحة العدوى والتسجيل في الدفاتر والملفات الطبية والاهتمام بالأجهزة والأدوات.

ولفت إلى حصر الاحتياجات من مستلزمات عيادات الأسنان والمعامل، ومتابعة طلبها من منظومة الشراء الموحد، وإرسال بيان بها للإدارة المركزية، والسعي وراء توفير جميع خامات ومستلزمات طب الأسنان، من خلال الهيئة المصرية للشراء الموحد، منوها بالتواصل مع المجتمع المدني بمحافظة دمياط، للمساهمة في توفير ما يلزم من مستلزمات، لرفع كفاءة أقسام الأسنان بالمستشفيات والمراكز والوحدات، وتأهيل المستشفيات والمراكز للدخول في منظومة التأمين الصحي الشامل تنفيذا لتوجيهات الرئيس.