 أوقاف مطروح تنظم 69 أمسية دعوية عن الهجرة غير الشرعية ومكانة الأشهر الحرم - بوابة الشروق
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أوقاف مطروح تنظم 69 أمسية دعوية عن الهجرة غير الشرعية ومكانة الأشهر الحرم

أحمد سباق
نشر في: الأحد 14 يوليه 2024 - 11:49 م | آخر تحديث: الأحد 14 يوليه 2024 - 11:49 م

قال الشيخ حسن عبد البصير، وكيل وزارة أوقاف مطروح، إنه تم تنظيم 36 أمسية دعوية عن الهجرة غير الشرعية، ومكانة الأشهر الحرم، وصيام عاشوراء بمساجد المحافظة.

وأوضح "عبد البصير"، في تصريحات صحفية اليوم الأحد، أن الندوات الدعوية التي تم تنظيمها بمسجد الفرية الحمراء بإدارة الحمام، والمسجد الكبير بإدارة السلوم، ومسجد المولى بإدارة العلمين، تحدث فيها الأئمة عن خطورة الهجرة الشرعية وحرمتها، لا سيما أنها إما أن تؤدي إلى الموت أو إهانة كرامة إنسان كرمه الله ورفع قدره وعظم شأنه، بخلاف أنها نقض للعهود والمواثيق المتفق عليها، والتي لا يسع المسلم الخروج عليها.

وأشار وكيل وزارة أوقاف مطروح، إلى عقد المديرية 33 أمسية دعوية بالمساجد الكبرى والحيوية بجميع الإدارات الفرعية، وبمشاركة قيادات الدعوة بالمديرية، حيث توحد حديثهم تحت عنوان "وذكرهم بأيام الله"، والذي تناول فيه المحاضرون الإشارة إلى فضل يوم عاشوراء، ومكانة الأشهر الحرم، مبينين أنه يُستحب الإكثار من صيام النافلة في شهر محرم.


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