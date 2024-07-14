أعلن الدكتور هشام شوقي مسعود، وكيل وزارة الصحة بمحافظة الشرقية، بدء التشغيل التجريبي لقسم الأطفال الجديد ومجمع الصيدليات والعيادات الخارجية في مستشفى بلبيس المركزي؛ وذلك بعد تطويرها ورفع كفاءتها بتكلفة تتخطى 2.8 مليون جنيه، دعم من المديرية وبالتعاون مع المجتمع المدني.

وتفقد وكيل وزارة الصحة بمحافظة الشرقية قسم الأطفال الجديد في مستشفى بلبيس المركزي، وقسم العيادات الخارجية، والتي بها 24 عيادة تخصصية ويصل متوسط التردد اليومي عليها إلى نحو 850 مريض، ومتوسط التردد الشهري على العيادات يتخطى 20 ألف مريض.

وتابع وكيل وزارة الصحة في الشرقية كذلك إجراءات صرف العلاج المجاني للمترددين على العيادات الخارجية، وإجراءات صرف الأدوية الخاصة بقرارات العلاج على نفقة الدولة، كما تفقد مخازن الأدوية التي تم تطويرها ورفع كفاءتها بالمجمع.

كما تفقد وكيل الوزارة وحدة العناية المركزة للأطفال الجديدة، والتي تم تشغيلها تجريبيا خلال الأسابيع القليلة الماضية، حيث تسع لـ 5 أسرة وسرير عزل، بالإضافة إلى محضنين.

من جانبه، أوضح محمود عبدالفتاح، مدير المكتب الإعلامي بالمديرية، أن قسم الأطفال الجديد الذي وجه وكيل الوزارة بتشغيله تصل القدرة الاستيعابية له إلى 20 سرير وتم تطويره ورفع كفاءته بتكلفة تقديرية بلغت مليون و700 ألف جنيه، وذلك بالتعاون مع المجتمع المدني، فيما بلغت تكلفة تطوير ورفع كفاءة العيادات الخارجية وإنشاء مجمع الصيدليات، مليون و100 ألف جنيه، دعم من ميزانية المديرية.