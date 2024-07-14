الإمارات توفر 3 أطنان من المساعدات الطبية بشكل عاجل لدعم قطاع غزة

أعلنت الإمارات توفير 3 أطنان من المساعدات الطبية ومجموعة من الأدوية، بشكل عاجل، لدعم القطاع الصحي والمستشفيات التي مازالت تعمل في قطاع غزة، وذلك بعد الأحداث والتطورات في خان يونس.

وقالت وكالة انباء الإمارات (وام) مساء اليوم الأحد، إن هذه الخطوة تأتي تلبية لمناشدات القطاع الصحي بالقطاع بنقص الأدوية، ومن ضمنها مستشفى ناصر الطبي في مدينة خان يونس، لضمان استمرار تقديم الخدمات الطبية للمصابين والمرضى والرعاية الصحية لكل النازحين.

وأضافت: "تحتوي المساعدات الطبية على عدد من المستلزمات الطبية الضرورية واللازمة للمستشفيات في ظل حالة العجز التي تعاني منها، وأدوية للحالات المختلفة من الإصابات وكمية من الأنسولين لمرضى السكري، ومحاليل بأنواع مختلفة، لدعم القطاع الصحي في هذا الموقف الحرج.

وتابعت: "تسعى دولة الإمارات بالتنسيق مع مختلف المستشفيات والمنظمات الدولية الطبية إلى تعزيز الوضع الصحي في قطاع غزة بعد تدهوره نتيجة الحرب، حيث خرجت عشرات المستشفيات عن الخدمة نتيجة التدمير وعدم وجود أدوية ومستلزمات طبية كافية للاستمرار في تقديم الخدمات للمرضى والمصابين في مختلف مناطق قطاع غزة".

يشار إلى أن الإمارات قدمت سلسلة من المساعدات الطبية للمستشفيات في قطاع غزة، و10 سيارات إسعاف مجهزة بجميع الإمكانيات الحديثة، وبلغت كمية المساعدات التي أرسلتها 337 طنا، تحتوي على أجهزة طبية وأدوية ومستلزمات أساسية لوزارة الصحة، لزيادة القدرة الاستيعابية داخل مؤسسات الرعاية الطبية والمستشفيات.

كما أرسلت دولة الإمارات آلاف الأطنان من المساعدات الغذائية جوا وبحرا إلى قطاع غزة، واستقبلت دفعات من الأطفال الفلسطينيين الجرحى ومرضى السرطان لعلاجهم في مستشفياتها، كما يوجد مستشفى ميداني إماراتي في غزة.