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أعلن نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، محمد بن راشد آل مكتوم، عن تشكيل وزاري جديد في حكومة الإمارات، بعد التشاور مع رئيس الدولة محمد بن زايد، واستمراراً للتطوير المستمر في هيكلية حكومة دولة الإمارات.

وبحسب ما نشرته وكالة الأنباء الإماراتية «وام»، صباح الأحد، أعلن بن راشد، انضمام الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم لحكومة دولة الإمارات، نائباً لرئيس مجلس الوزراء، وتعيينه وزيراً للدفاع في دولة الإمارات.

وأشار إلى «تعيين الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، نائباً لرئيس مجلس الوزراء، بالإضافة لمهامه وزيراً للخارجيّة».

ولفت إلى «إعادة تشكيل مجلس التعليم والموارد البشرية وتنمية المجتمع في دولة الإمارات برئاسة الشيخ عبدالله بن زايد، ونائب رئيس المجلس الشيخة مريم بنت محمد بن زايد آل نهيان، وضم وزارة تنمية المجتمع تحت مظلة المجلس، بالإضافة لوزارة التربية التعليم، والتعليم العالي والجامعات الاتحادية ووزارة الموارد البشرية والتوطين، وتعيين الشيخة مريم بنت محمد بن زايد رئيسةً للمركز الوطني لجودة التعليم».

وأفاد بدمج مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي والوكالة الاتحادية للتعليم المبكر مع وزارة التربية والتعليم، وتعيين سارة الأميري وزيرة للتربية والتعليم في دولة الإمارات.

كما أعلن «تعيين عبدالرحمن العور وزيراً للتعليم العالي والبحث العلمي بالإنابة، بالإضافة لمهامه الحالية وزيراً للتوطين والموارد البشرية في الحكومة الاتحادية».

وقال إن التغييرات تضمنت تعيين أحمد بالهول وزيراً للرياضة ورئيساً لكليات التقنية العليا بالدولة، بالإضافة لمهامه رئيساً لوكالة الإمارات للفضاء.

وذكر أنه قرر تعيين علياء عبدالله المزروعي وزيرة دولة لريادة الأعمال، مضيفًا: «علياء لها خبرة مميزة في القطاع الخاص والقطاع الحكومي بالدولة ودورها هو خلق فرص اقتصادية أكبر لأبناء وبنات الوطن للاستفادة من النمو الكبير الذي يشهده اقتصادنا الوطني».