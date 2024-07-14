انطلاق فعالية الإعلان العربي حول الانتماء والهوية القانونية

بدأت اليوم الأحد، فعالية إطلاق الإعلان العربي حول الانتماء والهوية القانونية" التي تنظمها الأمانة العامة لجامعة الدول العربية (قطاع الشئون الاجتماعية- إدارة الأسرة والطفولة) بالشراكة مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشئون اللاجئين والمعهد العربي لحقوق الإنسان.

وانطلقت الفعالية بحضور خبراء وممثلي الآليات المعنية بالانتماء والهاوية القانونية في الدول العربية والمنظمات الدولية المعنية بقضايا الانتماء والهوية القانونية في المنطقة العربية، بالإضافة إلى الإعلاميين والخبراء المتخصصين في هذا مجال.

ومن جهتها، صرحت السفيرة الدكتورة هيفاء أبو غزالة الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشئون الاجتماعية، بأن إطلاق الإعلان يأتي تنفيذا لقرار مجلس وزراء الشئون الاجتماعية العرب في الدورة العادية (42) باعتماد الإعلان العربي حول الانتماء والهوية القانونية، كوثيقة استرشادية للدول الأعضاء.

وأضافت بأن الهدف من إطلاق الإعلان هو تعزيز حماية الأطفال والنساء من خلال رفع مستوى الوعي حول أهمية الانتماء والهوية القانونية وبيان صلتها بحقوق الإنسان والأهداف التنموية، بما في ذلك التقدم نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وتقييم الوضع وتبادل المعرفة من خلال تسهيل تبادل المعرفة وتبادل أفضل الممارسات في مجالات الانتماء والهوية القانونية.