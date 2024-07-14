محافظ كفرالشيخ: تحويل المخلفات بمصنع تدوير القمامة ببيلا إلى 320 طن من السماد العضوي يوميًا، صالح للأراضي الزراعية

قال اللواء علاء عبدالمعطى، محافظ كفرالشيخ، اليوم الأحد، إن مصنع تدوير القمامة بمدينة بيلا، يستوعب القمامة الواردة يوميًا من مدينة وقرى مركز بيلا، وهو قابل للزيادة بعد تطوير الأداء في المصنع ورفع كفاءته، ليصبح قادرًا على تحويل أطنان القمامة اليومية إلى 320 طن من السماد العضوي "الكمبوست" يوميًا، والذي يخدم الظهير الصحراوي لتحويله إلى رقعة زراعية صالحة للزراعة، وذلك تحت إشراف أيمن غالى، رئيس مركز ومدينة بيلا.

وأضاف محافظ كفرالشيخ، أن مصنع تدوير القمامة بمركز بيلا يتم من خلاله التخلص من المخلفات المتراكمة، حيث ساهم في تحقيق معدلات غير مسبوقة في رفع المخلفات وسرعة إنجاز المشروع.

وأوضح محافظ كفر الشيخ، أن المصنع يضم خطوط إنتاج متكاملة لإجراء عمليات الفرز وفق أساليب علمية متطورة تكفل الاستفادة الكاملة من هذه النفايات، وتبلغ سعة الخط الواحد 200 طن لاستيعاب ما يزيد عن 400 طن من القمامة والمخلفات يوميًا، بالإضافة إلى خط إنتاج جديد يعمل بطاقة 16 ساعة يوميًا، وخط إنتاج غربلة للمخلفات للحصول على السماد العضوي "الكمبوست"، وهو سماد طبيعي غير مضاف إليه أي كيماويات وصالح لجميع أنواع الأراضي وفي كافة الظروف المناخية.

وذكر محافظ كفر الشيخ، أن منظومة إعادة تدوير المخلفات الصلبة في محافظة كفرالشيخ تشهد طفرة كبيرة في إطار الحفاظ على البيئة والتعامل بأحدث وسائل التكنولوجيا مع كافة أنواع المخلفات والاستفادة منها، وذلك من خلال نظام عمل يهدف لرفع المستوى البيئي باستخدام أحدث الوسائل للتخلص الآمن من النفايات وإعادة استثمارها.

وأكد محافظ كفرالشيخ، أن المحافظة شهدت توريد معدات جديدة لدعم منظومة المخلفات الصلبة في جميع مراكز المحافظة، وذلك ضمن الخطة الاستثمارية لرفع جودة البيئة وتحسين البيئة النظيفة للمواطنين في المحافظة، بالتزامن مع إنشاء مصانع لتدوير القمامة والمخلفات على مساحات واسعة في جميع مراكز ومدن المحافظة.

وأشار محافظ كفرالشيخ إلى أن عملية إعادة تدوير المخلفات تتم عبر عدة مراحل، تبدأ بمرحلة فرز المخلفات وتقسيمها إلى فئات مختلفة مثل البلاستيك والأكياس البلاستيكية والأقمشة وغيرها، ثم المرور إلى مراحل التجفيف والفرم وتحويلها إلى سماد عضوي، بهدف الحفاظ على البيئة وتقليل الأثر البيئي السلبي.

وأخيرًا، أوضح أن طاقة المصنع تستوعب كل المخلفات التي يتم جمعها يوميًا من المدينة والقرى، وتم تطوير مصنع تدوير القمامة ببيلا ورفع كفاءته بالتعاون مع الهيئة القومية للإنتاج الحربي، بتركيب خط فرز جديد للمخلفات بطاقة استيعابية تبلغ 20 طن في الساعة، مؤكدًا أن عمليات فصل وتدوير المخلفات تتم بشكل منتظم وآمن للحد من انبعاث الروائح الكريهة والأدخنة والغازات الناتجة عن احتراق المخلفات، مع الحرص على صحة وسلامة المواطنين.