أعرب أحمد سامي، المدير الفني لسموحة، عن سعادته بالفوز الذي حققه فريقه على البنك الأهلي، مشيرا إلى أن تغيير نظام الدوري في الموسم المقبل سيكون ضارا فنيا.

قال أحمد سامي في تصريحات عبر برنامج «رقم 10» على «القناة الأولى»:" واجهنا فريقا كبيرا وأهدرنا فرصا عديدة في الشوط الأول، لكننا حققنا هدفنا في النهاية، ونملك مزيجا بين الخبرة والشباب في فريقنا والسذاجة كلفتنا إهدار العديد من النقاط في بداية المسابقة".

أضاف:" شكل جديد للدوري في الموسم الجديد؟ ما بلاش رأيي.. الشكل الجديد سيكون مضر فنيا، الأهلي والفرق الأخرى التي تشارك في إفريقيا تحصل على أموال نظير المشاركة في تلك البطولات وكذلك لدى تلك الفرق قوائم كبيرة لذلك لابد من عدم تأجيل المباريات واللائحة تسير على الجميع، لذلك أرى أن الشكل الطبيعي للدوري هو أفضل شئ ولكن بدون تأجيلات".

أشار:" كل الدول لديها بطولات أخرى، الفرق السعودية تذهب إلى اليابان والدوريات هناك طبيعية".

أتم:" تجديد العقد مع سموحة؟ فرج عامر رمز كبير في سموحة وكذلك مجلس إدارة النادي وإن شاء الله مستمر مع سموحة الموسم المقبل مش محتاج أجدد".