وزير الثقافة يبحث سبل تعزيز التعاون مع رئيس اتحاد إذاعات وتلفزيونات منظمة التعاون الإسلامي

أحمد فؤاد هنو: نشر الفعاليات التي تُعبر عن الهوية المصرية وبثها على المحطات التابعة للاتحاد بما يخدم صون هويتنا الثقافية

عمرو الليثي: نحرص على دعم آفاق التعاون مع وزارة الثقافة والمساهمة في نقل ما تزخر به الهوية المصرية من مفردات بالغة الثراء

استقبل الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة، بمكتبه بالعاصمة الادارية الجديدة، الدكتور عمرو الليثي، رئيس اتحاد إذاعات وتليفزيونات دول منظمة التعاون الإسلامي، وذلك لبحث سُبل تفعيل بروتوكول التعاون الموقع بين الوزارة والاتحاد.

حيث ناقش اللقاء آليات تفعيل بروتوكول التعاون المبرم بين وزارة الثقافة، واتحاد إذاعات وتلفزيونات دول منظمة التعاون الإسلامي، والذي يهدف إلى تكثيف الإنتاج المشترك للأعمال الفنية التي تُعبر عن قيم التعايش السلمي، وإقامة الدورات التدريبية، وورش العمل المشتركة، وإذاعة وعرض المنتج الإعلامي الخاص بوزارة الثقافة المصرية على مستوى إذاعات وتلفزيونات دول منظمة التعاون الإسلامي، والمشاركة في النشاطات والمهرجانات والمعارض التي يُقِيمها الطرفان.

وثمن وزير الثقافة، جهود التعاون المشترك بين الجانبين، مؤكدًا حرص الوزارة على أن يصبح الاتحاد شريكًا فعالًا في نقل صورة حية لمختلف الفعاليات والأنشطة الثقافية التي تُعبر عن الهوية المصرية، وبثها على الإذاعات والقنوات التابعة للاتحاد

فيما أكد الدكتور عمرو الليثي، حرص الاتحاد على مواصلة تفعيل آفاق التعاون المشترك مع وزارة الثقافة، وتحقيق المساهمة الجادة في نقل ما تزخر به الهوية المصرية من مفردات بالغة الثراء.