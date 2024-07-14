الجيش السوداني يعلن مقتل أكثر من 100 عنصر للدعم السريع

أعلن مكتب المتحدث الرسمي باسم القوات المسلحة السودانية، اليوم الأحد، مقتل أكثر من 100 عنصر من قوات الدعم السريع في ظل الحرب المستمرة منذ أكثر من عام.

ونقلت وكالة "سونا" بيانا صحفيا أصدره المتحدث باسم القوات المسلحة السودانية حول موقف العمليات في العاصمة ليوم أمس السبت، قال فيه: "نفذت قواتنا يوم أمس الموافق 13 يوليو 2024 عددا من العمليات النوعية بالعاصمة كانت حصيلتها هلاك أكثر من 100 متمرد وجرح العشرات وتدمير عدد من المركبات القتالية".

وفي وقت سابق، أعلنت مديرة إدارة التغذية في وزارة الصحة السودانية في جنوب دارفور، هويدا عبد الله، وفاة 4 أطفال متأثرين بإصابتهم بسوء التغذية في محلية "تلس"، مشيرة إلى أن وفاة الأطفال وقعت الأسبوع الماضي.

ونقل موقع "أخبار السودان" عن المسؤولة السودانية قولها إن إدارتها تواجه انقطاعا تاما للألبان العلاجية والغذاء العلاجي للأطفال المصابين بسوء التغذية منذ شهر كامل.

في سياق متصل، قالت المنسقية العامة للنازحين إن الأطفال المصابين بسوء التغذية في معسكر "كلمة" للنازحين بلع نحو 6 أطفال وأن الوضع في المعسكر متفاقم بسبب نقص الغذاء.

من جانبها، أوضحت هويدا عبد الله أن معسكر "كلمة" فيه ثلاثة مراكز للتغذية تديرهم منظمة "ألايت" بالتنسيق مع وزارة الصحة ممثلة في إدارة التغذية، مؤكدة أن إدارتها ستجري مسحا شاملا بواسطة قياس الأطفال "بالمواك" يستهدف معسكر عطاش للنازحين في نيالا شمال يبدأ يوم الاثنين المقبل.