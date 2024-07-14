بايدن: أجريت محادثة مع ترامب بعد محاولة اغتياله وأصلي من أجله

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، إنه أجرى رفقة محادثة مع الرئيس السابق دونالد ترامب بعد تعرضه لمحاولة اغتيال، معبرا عن امتنانه بأن الأخير بخير.

وأضاف في كلمة له، مساء الأحد، أنه يصلي رفقة زوجته من أجل ترامب وعائلته، موضحا أنه عبر عن التعازي الحارة للشخص الذي قتل في محاولة الاغتيال.

وأوضح أن القتيل كان رجلًا يحمي عائلته من الرصاص، معبرا عن امتنانه لجهود ضباط الحرس الرئاسي ولبقية أجهزة الشرطة.

وأشار إلى أنه لا يوجد مكان في الولايات المتحدة لأي عنف من هذا النوع، لكونه يتنافى مع كل يؤمن به الأمريكيون، مشددا على أن ما جرى لا يعبر عن القيم الأمريكية.

ولفت إلى أنه لا يمكن السماح لشيء مثل هذا الأمر بأن يحدث في الولايات المتحدة، موضحا أن الوحدة هدف أسمى وإن كان ليس من السهل تحقيقه.

وتعرض ترامب لمحاولة اغتيال خلال فعالية انتخابية، حيث من المرتقب أن ينافس الرئيس الحالي جو بايدن في اقتراع رئاسي ساخن.

وأصيب ترامب، في أذنه اليمنى جراء إطلاق النار عليه، ونُقل للمستشفى وتلقى العلاج قبل أن يغادره لاحقا.