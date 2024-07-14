إسكان العاشر يوضح لـ«الشروق» تفاصيل التصالح على مخالفات الوحدات المباعة أو المؤجرة

أكد المحاسب أيمن طعيمة، مدير إدارة الوحدات السكنية بالعاشر من رمضان، أنه لا يجوز للمواطن التصرف في الوحدات السكنية التابعة لمشروعات الإسكان الاجتماعي سواء بالبيع أو الإيجار، إلا بعد مرور 7 سنوات عليها من تاريخ الاستلام.

وأوضح مدير إدارة الوحدات السكنية في تصريح خاص لـ"الشروق"، أنه يجوز للمواطن التصالح على مخالفات البيع أو الإيجار أو تغيير النشاط بشرط رد الشي لأصله إذا تم تغيير النشاط.

وذكر أنه على العميل المخالف بمجرد أن يتلقى رسالة من سيستم الصندوق يتوجه إلى 4446 شارع الجيزة بالدقي لتقديم طلب التصالح، مشيرا إلى أنه يتم عرض الطلب على لجنة بحث التظلمات بالصندوق، حتى تقوم اللجنة بعد ذلك بإعلام المواطن بقبول الطلب.

بعد ذلك، يتوجه العميل إلى مأمور الضبط القضائي بالمدينة لإجراء المعاينة والتأكد من إزالة المخالفة، وأن الوحدة أصبحت بحوزة العميل، ثم يتوجه العميل إلى الصندوق لسداد الغرامة بالفيزا، وقيمتها 40 ألف جنية للوحدات التي تم التصرف فيها بالإيجار، و80 ألف جنية لتغيير النشاط.



وتابع طعيمة، أنه في حالة عدم التصالح يتم تحريك دعوة قضائية بأمر كتابي من الرئيس التنفيذي للصندوق الدكتورة مي عبدالحميد، وعلى مأمور الضبط القضائي أخذ الورق وتسليمة لجهات الشرطة لاتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالف.