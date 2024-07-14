بطاقات فيزا مسبقة الدفع الجديدة في الصومال يمكن أن تكون أداة توصيل رئيسية للمساعدات

وقع بنك السلام الصومالي اتفاق شراكة مع شركة فيزا لطرح بطاقات فيزا للصرف الآلي وبطاقة فيزا مسبقة الدفع في محاولة لتحسين سرعة وأمن المدفوعات الرقمية ودعم عدد كبير من السكان الذين لا يتعاملون مع البنوك في الدولة الأفريقية.

وتعد بطاقة الصرف الآلي أول منتج يتم ربطه بأنظمة نقاط الخدمة لأكبر بنك في الصومال، التي تستخدمها الشركات في أنحاء البلاد.

ويمكن أيضا استخدام البطاقة في أجهزة الصراف الآلي وفي معاملات التجارة الإلكترونية، وفقا لما ذكرته وكالة بلومبرج للأنباء.

وفي الأول من الشهر الجاري، أعلن مكتب الإحصاء الوطني الصومالي نمو الاقتصاد خلال العام الماضي بمعدل 2ر4% من إجمالي الناتج المحلي مقابل 7ر2% خلال العام السابق.

وأشارت بلومبرج إلى أن قيمة إجمالي الناتج المحلي للصومال بلغ وفقا لأسعار الصرف في 2023 حوالي 97ر10 مليار دولار، في حين وصل متوسط نصيب الفرد في الصومال خلال العام الماضي 695 دولار.

وفي مارس الماضي توصّلت الصومال إلى اتفاق مع دائنين دوليين لإلغاء أكثر من مليارَي دولار من ديونه، بحسب ما أعلن نادي باريس، وهو مجموعة غير رسمية من الدول الدائنة.

ويأتي الاتفاق بعدما وافق صندوق النقد الدولي والبنك الدولي في ديسمبر العام الماضي على تخفيف ديون الدولة المضطربة الواقعة في القرن الإفريقي بمقدار 5ر4 مليار دولار.

ويعد الصومال واحدة من أفقر دول العالم وعانت حربا أهلية لعقود وتمردا داميا لحركة الشباب الإسلامية المرتبطة بتنظيم القاعدة وكوارث مناخية متكررة.