تركيا: يجب الضغط على إسرائيل لتقبل وقف إطلاق النار في غزة

أكد وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، اليوم الأحد، ضرورة ممارسة الضغط على إسرائيل من أجل أن تقبل بوقف إطلاق النار في قطاع غزة.

جاء ذلك في المؤتمر الصحفي المشترك مع نظيره السعودي فيصل بن فرحان، بعد لقاء ثنائي جمعهما في قصر دولمة بهتشة، بإسطنبول، بحسب وكالة الأناضول التركية للأنباء.

وقال فيدان: "مع الأسف الجانب الإسرائيلي يفسر قبول حماس الشروط (وقف إطلاق النار) على أنه ضعف واستسلام"،محذرا من أنّ التفسير الإسرائيلي يعدّ "خطيرا جدا".

ووصف فيدان، ذلك بأنه "حسابات استراتيجية في غاية الخطورة".

وبيّن أنّ التحرك بناء على الموقف الإسرائيلي سيتسبب بـ"إراقة المزيد من الدماء والدموع وحدوث مأساة أكبر وسيدفع المنطقة بأكملها في نار أكبر".

ولفت إلى أهمية وقف المأساة الإنسانية في القطاع في أسرع وقت ممكن.

وذكر فيدان، أنه بحث مسألة وقف إطلاق النار في غزة مع نظيره السعودي.

وقال "في الأسبوع الماضي على وجه التحديد، أظهر موقف حماس إلى جانب السلام، والدور الإسرائيلي المعطل لهذا الموقف مرة أخرى أنّ، حكومة (رئيس الوزراء بنيامين) نتنياهو، ليس لديها أي نية لوقف إطلاق النار أو السلام".

ودعا فيدان إسرائيل لقبول اتفاق وقف إطلاق النار في أسرع وقت ممكن ووقف إراقة الدماء.