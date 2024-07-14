يخوض منتخب مصر الأولمبي أولى مبارياته الودية الليلة، في إطار الاستعدادات للمشاركة في منافسات أولمبياد باريس 2024.

ويواجه منتخب مصر الأولمبي نظيره الأوكراني في السابعة مساء اليوم الأحد، على أحد ملاعب مدينة بوردو الفرنسية، وهي المباراة الودية الأولى للفراعنة قبل المشاركة في أولمبياد باريس.

واختتم المنتخب الأولمبي تدريباته أمس استعدادًا لمباراة أوكرانيا، وهو أحد المنتخبات الأوروبية المتأهلة لأولمبياد باريس 2024.

ومن المقرر أن يختتم المنتخب معسكره بمباراة ودية ثانية مع العراق يوم الأربعاء المقبل قبل مغادرته إلى مدينة نانت لبدء التحضيرات للمباراة الرسمية الأولى له أمام جمهورية الدومينيكان في الجولة الافتتاحية لدورة الألعاب الأولمبية باريس 2024.

وجاء تدريب المنتخب أمس خفيفًا، ركز فيه البرازيلي روجيرو ميكالي، المدير الفني للمنتخب على الخطة والتشكيل المقرر أن يخوض بها المباراة، وشهدت الفقرة الأخيرة إجراء تقسيمة بين اللاعبين بعد التدريب على بعض الجمل الفنية.

يُذكر أن منتخب مصر يفتتح مبارياته في منافسات كرة القدم بأولمبياد باريس بمواجهة جمهورية الدومينيكان يوم 24 يوليو، ثم أوزبكستان يوم 27، ثم إسبانيا يوم 30 من الشهر نفسه، ويتأهل من تلك المجموعة صاحبا المركزين الأول والثاني.

وتضم بعثة منتخب مصر في فرنسا 22 لاعبًا هم: حمزة علاء وعلي الجابري ومحمد سيحا في حراسة المرمى، وحسام عبد المجيد وعمر فايد ومحمد طارق وأحمد عيد وكريم الدبيس ومحمد مغربي وأحمد سيد عبد النبي ومحمد حمدي في خط الدفاع، ومحمد النني ومحمود صابر وأحمد نبيل كوكا وزياد كمال ومحمد شحاته في خط الوسط، وأحمد سيد زيزو وإبراهيم عادل، وأسامة فيصل وبلال مظهر ومصطفى سعد ميسي وأحمد قطة في الهجوم.

ويرأس البعثة حلمي مشهور، عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة، كما يتواجد فيها كلًا من محمد بركات، عضو المجلس والمشرف على المنتخب، ومحمود حرب، المدير الإداري وأعضاء الجهاز الفني والطبي، الذى يضم إلى جانب ميكالي كلًا من تياجو، المدرب العام، وعادل مصطفى المدرب، وسيد السويركي، مدرب الحراس، وليوناردو، مدرب الأحمال، وجواو محلل الأداء، وخالد سرحان المترجم.