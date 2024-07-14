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تقرير: حملة ترامب تعزز الحضور الأمني ​​المسلح

وكالات
نشر في: الأحد 14 يوليه 2024 - 4:26 م | آخر تحديث: الأحد 14 يوليه 2024 - 4:26 م

ذكرت مجلة "بوليتيكو" نقلا عن مذكرة داخلية لحملة دونالد ترامب الانتخابية أن الحملة تزيد من الحضور الأمني ​​المسلح في مواقعها وتطلب من أفرادها في واشنطن ووست بالم بيتش الابتعاد عن مكاتبهم اليوم الأحد بعد إطلاق النار على الرئيس السابق وتعرضه لإصابة طفيفة خلال تجمع انتخابي.

وطلبت المذكرة أيضا من موظفي الحملة عدم التعليق علنا على واقعة إطلاق النار التي حدثت في بتلر بولاية بنسلفانيا، وفقا لوكالة رويترز.

وقالت الحملة في المذكرة الداخلية التي نقلتها بوليتيكو "نحثكم أيضا على إدراك (وجود) الاستقطاب السياسي في هذه الانتخابات الساخنة".

وأكدت الحملة مجددا أن ترامب، الذي أصيبت أذنه، بخير وفي حالة "معنوية عالية".

وذكرت شبكة "إيه.بي.سي نيوز" بشكل منفصل صباح اليوم الأحد أن الخطط الأمنية الخاصة بالمؤتمر الوطني للحزب الجمهوري الذي يبدأ في ميلووكي غدا الاثنين سيجري مراجعتها بعد إطلاق النار على ترامب.

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