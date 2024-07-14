كشفت تقارير صحفية خارجية عن اقتراب محمد شريف، نجم فريق الخليج السعودي من مغادرة النادي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، مع مفاوضات مبدئية من النادي الأهلي.

وذكرت صحيفة اليوم السعودية: "كشفت مصادر أن المصري محمد شريف، مهاجم فريق الخليج، أصبح قريبًا من الرحيل خلال موسم الانتقالات الصيفية الجارية".

وأوضح التقرير أن محمد شريف لم ينضم لمعسكر نادي الخليج في سلوفينيا تحت قيادة اليوناني جورجوس دونيس، المدير الفني الجديد للفريق، حيث لازال اللاعب يقضي أجازته في مصر".

وأشارت الصحيفة إلى أن اللاعب تلقى عدة عروض أوروبية للرحيل عن صفوف الخليج في الصيف الجاري، وكذلك جس نبض من قبل مسئولي الأهلي لعودته مجددًا لقيادة هجوم الفريق بعد رحيل الفرنسي أنتوني موديست وأزمات محمود كهربا المتكررة مع المدرب السويسري مارسيل كولر.

وأضاف التقرير: "أصبحت الرغبة متبادلة بين نادي الخليج ومحمد شريف بخصوص المغادرة، بعد عدم تقديم اللاعب أوراق اعتماده لدى جماهير الدانة خلال الموسم الماضي، والرغبة في التعاقد مع مهاجم أوروبي بمواصفات عالمية".

وأتمت الصحيفة: "من المفترض أن تشهد الأيام المقبلة قرار نهائي من قبل إدارة الخليج بخصوص موقف محمد شريف، سواء ببيعه للأهلي المصري أو خروجه لرحلة احتراف في أوروبا".

وكان محمد شريف، البالغ من العمر 28 عامًا قد انتقل لصفوف نادي الخليج السعودي في الصيف الماضي، قادمًا من الأهلي، وخاض مع الفريق 36 مباراة، أحرز خلالهم 6 أهداف، وصنع هدفين آخرين.