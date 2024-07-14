رئيس الموساد الإسرائيلي يتوجه إلى قطر لإجراء محادثات لإطلاق سراح المحتجزين

يعتزم رئيس الموساد الإسرائيلي ديفيد بارنياع السفر إلى العاصمة القطرية الدوحة خلال الأيام القليلة المقبلة من أجل خوض جولة أخرى من المحادثات لإطلاق سراح المحتجزين، وفقا لما ذكره راديو كان الإسرائيلي يوم السبت.

وذكرت صحيفة هاآرتس الإسرائيلية أنه لا يبدو أن خطط المفاوضات غير المباشرة، التي تجري بوساطة قطر ومصر والولايات المتحدة، قد تم إلغاؤها في الوقت الحالي بسبب المحاولة الإسرائيلية الأخيرة لقتل القائد العسكري لحركة حماس محمد ضيف في غارة جوية.



واستشهدما لا يقل عن 90 شخصا وأصيب المئات في غارة جوية إسرائيلية استهدفت مخيما للاجئين في جنوب قطاع غزة. وأصيب ما لا يقل عن 300 شخص في الهجوم على مخيم المواصي عندما تم استهداف خيام النازحين. وذكرت مصادر طبية في قطاع غزة أن العديد منهم أصيبوا بجروح خطيرة ويواجهون خطر الموت.

وقال ممثل عسكري إسرائيلي كبير في مؤتمر صحفي عبر الإنترنت إنه لدى الجيش معلومات استخباراتية موثوقة للغاية تفيد بأن الضيف وسلامة كانا في المكان وقت الهجوم.

ونفت حماس إلى الآن استشهاد أو إصابة الضيف. ويعتبر الضيف الرجل الثاني في حماس في قطاع غزة.

وفي إسرائيل، يفترض أن حماس قد تعلق المفاوضات حال تبين أن الضيف قد استشهد.