وزير الخارجية السعودي: مجلس التنسيق مع تركيا آلية لتحقيق تطلعات البلدين

قال وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان، إنّ مجلس التنسيق السعودي التركي الذي تم التوقيع على بروتوكول تأسيسه اليوم سيكون بمثابة آلية لتحقيق تطلعات البلدين في كافة المجالات.

جاء ذلك في تصريحاته بالمؤتمر الصحفي المشترك الذي عقده مع نظيره التركي هاكان فيدان، بعد لقاء جمعهما الأحد في قصر دولمة بهتشة بإسطنبول، بحسب وكالة الأناضول التركية للأنباء.

ووصف وزير الخارجية السعودي، المجلس بأنه سيكون بمثابة "آلية مُمأسسة تجمع كل الجهات في المملكة السعودية مع نظيراتها في تركيا لتحقيق التطلعات سواء في المجالات السياسية أو الدبلوماسية أو الاقتصادية أو الثقافية عن طريق وضع أجندات واضحة ومتابعة لمبادرات محددة المعايير نستطيع من خلالها وضع خارطة طريق أمامنا إلى المستقبل".

ولفت إلى أنّ أهم شيء تم إنجازه اليوم في اللقاء مع وزير الخارجية التركي، هو التوقيع على بروتوكول مجلس التنسيق السعودي التركي.

وأشار إلى بحثه مع نظيره التركي العلاقات الثنائية والتطور المطرد الحاصل فيها والتطورات على الساحة الإقليمية.