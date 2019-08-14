وزير خارجية ألمانيا يوصي المواطنين بتأجيل أي رحلات مقررة إلى هونج كونج

في ظل احتدام الوضع في هونج كونج حاليا، أوصى وزير الخارجية الألماني هايكو ماس مواطني بلاده بتأجيل أي رحلات مقررة إلى هناك إذا لزم الأمر.

وقال ماس اليوم الأربعاء لدى زيارته لمدينة تورونتو الكندية: "أعتقد أنه يمكن للمرء أن يقول للناس دائما، إذا كانوا يعتزمون السفر إلى هونج كونج، أن يقوموا بتأجيل ذلك بعض الشيء لترقب ما تتطور إليه الأمور".

وأضاف ماس: "نراقب الوضع (في هونج كونج) ببالغ القلق"، مؤكدا أنه يمكن للطرفين الإسهام في تجنب مواصلة تصعيد الأمور.

وبحسب البيانات، هناك ما لا يقل عن ألف مواطن ألماني يعيشون في هونج كونج.

وتابع وزير الخارجية الاتحادي بالقول إنه يتم التصدي لأي عنف يصدر عن المتظاهرين، "إلا أننا نعتقد أن المتظاهرين يدركون مصالحهم وحقوقهم المشروعة".

يشار إلى أن هونج كونج، التي كانت مستعمرة بريطانية حتى عام 1997، تشهد منذ أكثر من شهرين احتجاجات ضخمة بصورة مستمرة تنتهي غالبا بأعمال شغب.

وكان سبب المظاهرات مشروع قانون للحكومة –تم تجميده حاليا- بشأن تسليم مطلوبين مشتبه بهم إلى الصين.

واحتدم الوضع في الأيام الأخيرة بشكل مأساوي. شبهت بكين المتظاهرين الذين يتسمون بالعنف بالإرهابيين.

وعادت هونج كونج للحكم الصيني عام 1997، إلا أن لديها نظاما تشريعيا منفصلا حتى عام 2047 طبقا لمبدأ "دولة واحدة ونظامين".