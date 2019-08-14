حملات توعوية بالأقصر ضمن المبادرة الرئاسية لدعم صحة المرأة

أعلن الدكتور السيد عبد الجواد، وكيل وزارة الصحة بمحافظة الأقصر، عن بدء حملات التوعية الصحية لفتيات وسيدات محافظة الأقصر استعدادا لاستكمال مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى لحملات "100مليون صحة"، والتي تتجه هذه المرة لصالح المرأة، في مبادرة الكشف المبكر عن سرطان الثدي لجميع الفتيات والسيدات من سن 18عاما وما فوق تحت شعار *الست المصرية هى صحه مصر".

ومن المقرر أن تبدأ فعاليات المبادرة في محافظة الأقصر من 1-9-2019وحتي 31-10-2019 من الساعة 9 صباحا حتى الساعة 3 ظهرا بالوحدات والمستشفيات المقررة للخدمة في جميع أنحاء المحافظة، وسيتم علاج الحالات بمراكز علاج الأورام.

كما تتضمن الحملة الكشف المبكر عن أمراض الضغط والسكر والسمنة وأيضا التوجيه بالعلاج اللازم.

وقد قام فريق من ادارة الاعلام والتربية السكانية بصحة الأقصر بنشر الوعي عن أهمية الكشف المبكر لسرطان الثدي من داخل قسم النساء بمستشفى الأقصر العام والعيادات المختصة بالمستشفى، وضرورة تقدم جميع الفتيات والسيدات للكشف في الحملة وتصحيح المفاهيم الخاطئة، وتوضيح أهمية الوقاية والعلاج بالاكتشاف المبكر له.

ومن المقرر استمرار هذه الحملات للتوعية حتي نهاية فترة الحملة بمحافظة الأقصر في 31 أكتوبر 2019.