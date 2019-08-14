عرضت فضائية «يورو نيوز عربية»، مساء الأربعاء، مقطع فيديو لإحياء إيطاليا ذكرى انهيار جسر جنوة على وقع أزمة سياسية تهدد بانهيار الائتلاف الحاكم.

ووضع الزعماء السياسيون في إيطاليا اليوم الأربعاء خلافاتهم جانبا، وتجمعوا في مدينة جنوة الساحلية في الذكرى الأولى لانهيار جسر أدى إلى مقتل 43 شخصا.

وشارك المسؤولين قداس كاثوليكي في موقع الكارثة أقيم في مستودع مهجور بالقرب من حطام تبقى من الجسر المتهدم، وفي بداية القداس، تُليت أسماء الضحايا لتنهمر دموع البعض فيما وقف السياسيون بوجوه متجهمة في الصف الأمامي، وبينهم رئيس الوزراء جوزيبي كونتي ووزير الداخلية الشعبوي ماتيو سالفيني.

وانهار جزء كبير من الجسر المخصص للسيارات الذي يمتد مسافة 1.2 كيلومتر وشيد في الستينيات بالخرسانة المسلحة، أثناء هطول أمطار غزيرة يوم 14 أغسطس العام الماضي، مما أدى لسقوط سيارات وشاحنات من على ارتفاع 50 مترا تقريبا إلى الأرض، وما زالت التحقيقات مستمرة لتحديد سبب الانهيار.