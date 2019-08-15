إزالة 210 حالات تعد بمدن ومراكز محافظة البحيرة

نفذت الوحدات المحلية بمدن ومراكز محافظة البحيرة، حملات إزالة مكبرة بالتنسيق مع الإدارات الزراعية وجهاز حماية الأراضي والري وبتأمين بقوة من الشرطة.

وأسفرت الحملات عن إزالة 51 حالة تعد مخالفة بمساحة 1014 مترًا تابعة لهيئة الري بنطاق الوحدة المحلية لقرية عزب حوش عيسى على ترعة زويل، بالإضافة إلى إزالة 11 حالة مخالفة بمساحة 605 أمتار تابعة لهيئة الصرف والري بنطاق حوش عيس، وإزالة 5 حالات بمساحة 487 مترًا بمركز ومدينة الرحمانية، و25 حالة تعدي وبناء مخالف علي أملاك الدولة بمساحة 976 مترًا بقرى كفر مساعد و صفط الحرية بمركز ومدينة إيتاي البارود.

وشملت الإزالات، استعادة 20 حالة تعد على أملاك الدولة وأملاك الأوقاف والطرق بمساحة 919 مترًا بناحية لقانة ومحلة فرنوى بشبراخيت، وتنفيذ 3 قرارات تعد على المصرف بمساحة 1759مترًا وإعادة فتح المصرف مرة أخرى بمركز ومدينة بدر، و12 حالة بقرية الساحل بمركز ومدينة رشيد و3 قرارات إزالة لحالات تعد على الأرض الزراعية بمساحة إجمالية 8575 مترًا بمركز ومدينة أبو المطامير.

وأكد المحافظ على استمرارية أعمال لجنه الإزالات والتعديات على مدار 24 ساعة ومنع استغلال بعض المخالفين خاصة خلال فترة إجازة عيد الأضحى المبارك والقيام بأعمال مخالفة للقانون والتعدي على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة.