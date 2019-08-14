مساعد وزير الداخلية الأسبق: أسلوب جماعة الإخوان الإرهابية واحد لم يتغير

قال اللواء فاروق المقرحي، مساعد وزير الخارجية الأسبق، إن أسلوب جماعة الإخوان الإرهابية واحد لم يتغير إطلاقًا منذ نشأتها إلى اليوم، مشيرًا إلى أن «العصابة مازالت تمارس دورها الإرهابي من خلال الإعلام أو بعض أفراد العصابات الإرهابية المتواجدة هنا أو هناك».

وأضاف في مداخلة هاتفية لفضائية «اكسترا نيوز»، مساء الأربعاء، أن ما حدث في رابعة والنهضة كانت مؤامرة دبرتها عصابة الإخوان الإرهابية مع جهات خارجية لإثبات وجود جزء من الشعب المصري متذمر وجزء متواجد بالميادين تؤيده دول أجنبية، لافتًا إلى خروج الشعب المصري كله مؤيد للقوات المسلحة وقوات الشرطة التي قامت بفض هذا الاعتصام.

وأكد على علم الإعلام مسبقًا بوجود فض لهذا «الاعتصام الغاشم الغادر الذي دبر لمصر بنيل من عصابات أجنبية مع عصابة الإخوان الإرهابية»، بحسب ما ذكر.