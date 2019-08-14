«مياه الأقصر» تتعامل مع تسرب مواد بترولية بالنيل دون انقطاع للخدمة

أصدر المهندس محمد يحيى كمال سليمان، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالأقصر، تعليماته بالتدخل السريع اليوم الأربعاء، واتخاذ الحلول العاجلة دون انقطاع خدمة مياه الشرب عن المواطنين بمدينة الأقصر، وذلك فور تعرض حرم محطات مياه الشرب بالأقصر صباح اليوم إلى تسرب كميات كبيرة من المواد البترولية إلى نطاق مآخذ محطات مياه الشرب بمدينة الأقصر استمر لمدة ساعتين من الساعة 7 وحتى 9.10 صباحا.

وتم التعامل معه بالتأمين السريع عن طريق استخدام الحواجز الماصة، بالإضافة إلى الحواجز المطاطية المانعة المتواجدة بشكل مستمر كساتر مانع في نطاق مآخذ محطتي مياه الشرب بمدينة الأقصر، وتم التعامل وتنظيف المآخذ من العوالق والزيوت عن طريق الغطاسين التابعين للشركة.

كما تم إيقاف طلمبات سحب المياه من النيل للمحطات والاعتماد على الخزانات الأرضية لضخ المياه للمواطنين بالمدينة.

وأبلغت غرفة عمليات الخط الساخن 125 كافة الجهات المعنية فور حدوث المشكلة ومنها ( البيئة - حماية النيل - عمليات المحافظة - المسطحات - الإنقاذ النهري) واتخاذ الكل إجراءاته للتعامل مع المشكلة.