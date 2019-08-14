السلطات النيوزيلندية تعرب عن أسفها للسماح للمتهم بتنفيذ هجوم كرايستشيرش بإرسال رسالة لأحد مؤيديه

قالت إدارة السجون في نيوزيلندا في بيان اليوم الأربعاء إنه ما كان يجب السماح للمتهم بارتكاب هجوم على مسجد في كرايستشيرش بإرسال رسالة مؤلفة من ست صفحات لأحد مؤيديه.

وأفادت تقارير إعلامية أن المتهم برينستون تارانت -28 عاما- كان قد أرسل رسالة لأحد مؤيديه في روسيا، قام بعد ذلك بنشر نسخة منها على موقع إلكتروني متطرف.

وجاء في بيان الإدارة " بعد المراجعة، توصلنا إلى أنه ما كان يجب السماح بإرسال الخطاب".

وكان المتهم قد أنكر في يونيو الماضي تهمة الارهاب الموجهة له بالإضافة إلى تهمة قتل 51 شخصا ومحاولة قتل 40 آخرين في الهجمات التي وقعت في 15 مارس الماضي، وذلك عندما ظهر في محكمة كرايستشيرش العليا عبر تقنية الفيديو من سجن أوكلاند، حيث يتم احتجازه منفردا في زنزانة تخضع لرقابة مشددة.

وتم إعفاء المتهم من حضور جلسة الاستماع المقررة غدا الخميس. بناء على طلب محاميه المتهم.

ووافق القاضي كاميرون ماندير على الطلب، حيث من المتوقع أن تكون الجلسة قصيرة ومقصورة على المرافعات القانونية.

وكان ماندير قد حدد في يونيو الماضي موعد بدء المحاكمة في الرابع من مايو 2020، وقدر أنها سوف تستمر ستة أسابيع. ويعتقد محامو المتهم أن المحاكمة قد تستغرق "وقتا أطول".