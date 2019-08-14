توافد المواطنين على شواطئ جنوب سيناء للاحتفال برابع أيام عيد الأضحى

توافد آلاف المواطنين ورواد محافظة جنوب سيناء على الشواطئ العامة بمدن المحافظة في رابع أيام عيد الأضحى.

وتفقد أحمد عبد العظيم، رئيس مدينة طور سيناء، اليوم، منطقة حمام موسى، للتأكد من نظافة مياه الحمامات بها.

وقال رئيس المدينة إن الوحدة المحلية قامت بالدفع بعمال نظافة لمنطقة حمام موسى ويجري تنظيف الحمامات يوميا، إضافة إلى رفع جميع المخلفات من صناديق القامة أول بأول، حيث يشهد حمام موسي خلال احتفالات عيد الأضحى آلاف الوافدين إليه من المواطنين والزائرين من محبي السياحة العلاجية.

وأضاف أنه جرى نشر فرق إنقاذ على جميع الشواطئ حرصا على حياة المواطنين، مؤكدا أن غرفة العمليات لم تتلق بلاغات بحدوث حالات غرق حتى الآن.

وفي مدينة رأس سدر، قال المحاسب علي حمادة، رئيس المدينة، إن مجلس المدينة شن حملة نظافة موسعة لجميع الشواطئ لفتحها أمام الزائرين والمواطنين في رابع أيام عيد الأضحى، كما جرى تزويد كل شاطئ ببرج للإنقاذ وعدد 3 منقذين وسيارة إسعاف بالقرب من كل شاطئ، وزيادة أعداد الشماسي والمقاعد نظرا للاقبال الشديد علي شواطئ المدينة.

وأكد رئيس مدينة رأس سدر أن المدينة شهدت إقبالا شديدا من السائحين من المحافظات الأخرى خلال فترة العيد حيث تزدحم الشواطئ بالمصيفين.

وفي مدينة أبورديس، قال مبروك الغمريني، رئيس المدينة، أنه تم رفع درجة الاستعداد القصوى بكافة القطاعات الخدمية، ونشر قوات الإنقاذ علي الشاطئ العام وتزويده بكافة الخدمات التي يحتاجها المصطافين حيث يستمر تدفق المواطنين على الشاطئ لليوم الرابع على التوالي.

من جانبه، أكد اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، أنه جرى إحكام السيطرة الأمنية على المحافظة بالكامل، بالإضافة إلى نشر قوات الأمن بجميع الأماكن التي يتجمع المواطنين بها طبقا للخطة الأمنية الموضوعة.

وأضاف أن جميع الشواطئ والمتنزهات فتحت مجانا لاستقبال المواطنين، وجرى تجهيزها على أعلى مستوى، وتوفير مظلات وبرجين مراقبة للمنقذين بكل شاطئ حتى يتسنى للمواطنين الاستمتاع بأجازة عيد الأضحى بخير وسلام.