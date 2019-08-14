 بالفيديو.. اندلاع حريق على متن سفينة سياحية بروسيا - بوابة الشروق
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بالفيديو.. اندلاع حريق على متن سفينة سياحية بروسيا

نور رشوان
نشر فى : الأربعاء 14 أغسطس 2019 - 4:05 م | آخر تحديث : الأربعاء 14 أغسطس 2019 - 4:05 م

عرضت فضائية «روسيا اليوم»، اليوم الأربعاء، مقطع فيديو يرصد اندلاع حريق على متن سفينة سياحية، بنهر الفولغا في مدينة نيجني نوفغورود الروسية.

وأظهر الفيديو النيران وهي تندلع على متن السفينة، لتقوم سفينة إطفاء أخرى بمحاولة إخمادها.

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