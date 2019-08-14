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عرضت فضائية «روسيا اليوم»، اليوم الأربعاء، مقطع فيديو يرصد اندلاع حريق على متن سفينة سياحية، بنهر الفولغا في مدينة نيجني نوفغورود الروسية.
وأظهر الفيديو النيران وهي تندلع على متن السفينة، لتقوم سفينة إطفاء أخرى بمحاولة إخمادها.