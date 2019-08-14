افتتاح معرض خاص للقطة الكرتونية «كيتي» باليابان

افتتح موقع Hello Kitty Show Box يوم الاثنين بجزيرة أوجي بولاية هيوجو اليابانية، مبانيها العملاقة وسط الحقول، لتعرض مجموعة كاملة من الأعمال الفنية للقطة كيتي مع الموسيقى المخصصة لأفلام القطة الكرتونية، بجانب مطاعم لتناول الطعام، مع الكثير من المفاجآت التي سيسعد بها محبي Hello Kitty.

يتميز Hello Kitty Dream Gallery بعرض مرئي تحقق فيه القطة كيتي حلمها في أن تصبح عازف بيانو، ومن المثير تجسيد الشخصيات على هيئة مجسمات ثلاثية الأبعاد 3D ، مع إمكانية إدماج الجمهور مع القطة لأداء مجموعة متنوعة من الأغاني والرقصات والقفز على الأرقام الموسيقية.

وفيما يخص الطعام، يقوم الطاهي الشهير Hal Yamashita بتقديم أطباق صحية في صدارة البوفية داخل أطباق بلاستيكية صديقة للبيئة، وفق قائمة غذائية ترتكز في المقام الأول على الأطعمة والحلويات العضوية والنباتية.

ويؤكد المستثمرون أن هذا المزيج من التكنولوجيا المتطورة ذات الطابع المشهورمن سبعينيات القرن الماضي سوف تحقق تجربة جديدة ناجحة ومفضلة لدى الجميع.

وأما عن مواعيد العرض فيقدم Hello Kitty Show ثلاثة عروض في أيام الأسبوع وأربعة في أيام العطلات بنهاية الأسبوع، كما تشمل أسعار التذاكر سعر الوجبة الغذائية، والغناء ورؤية القطة، وتصل مدة العرض إلى ساعتين بجانب 1.5 ساعة للغداء والمقهى، ويبلغ سعر التذكرة للبالغين 6800 ين أما تذاكر الأطفال (من عمر 4 إلى 12 سنة) 3400 ين.