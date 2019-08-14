محافظ البحر الأحمر يلتقي وزيرة البيئة

التقى اللواء دكتور أحمد عبد الله، محافظ البحر الأحمر، مساء أمس الثلاثاء، الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، لاستعراض التنسيقات بين وزارة البيئة والمحافظة.

وأكد محافظ البحر الأحمر خلال اللقاء أن هدف المحافظة هو الحفاظ على البيئة بشكل عام والبيئة البحرية بشكل خاص، مضيفا أنه ينظر للحفاظ على البيئة كونها محفزة للاستثمار، وأن خطة المحافظة تستهدف في الفترة المقبلة جذب أكبر عدد من السياح، الذي يقدر نوعية السياحة البيئية والمكان الذي يزوره.

وأكد محافظ البحر الأحمر أنه تم التنسيق الكامل بين المحافظة ووزارة البيئة لدمج البعد البيئي في كافة المشاريع الخاصة بالتنمية في مجال السياحة، مضيفا أن المحافظة تتعاون بشكل مستمر مع جمعية "هبيكا" والعديد من منظمات المجتمع المدني لرفع وعي المواطنين بأهمية الحفاظ على البيئة والموارد الطبيعية.

وأكدت وزيرة البيئة على أهمية رفع وعي المجتمع بالحفاظ على البيئة، والحد من استخدام الأكياس البلاستيكية، مضيفة أن زيادة مصانع تدوير المخلفات تحقق أرباحا اقتصادية، لأنها تقلل من كمية المخلفات والمدافن مما يحافظ بشكل كبير على البيئة.

وأشار المحافظ إلى أن المحافظة تؤدي دورا توعويا وإعلاميا لرفع الوعي بأهمية المحافظة على البيئة البحرية، التي تعتبر ثروة قومية من خلال الملصقات والمنشورات والحملات الإعلامية، مضيفا أن المحافظة على البيئة ليست تحدي، وإنما تمثل قيمة مضافة للحفاظ على مواردنا الطبيعية يجب استغلالها استغلالا جيدا.