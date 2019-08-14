 الرئيس التونسي يعقد مجلسا وزاريا الأسبوع المقبل لبحث الاستعداد للانتخابات الرئاسية والتشريعية - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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الرئيس التونسي يعقد مجلسا وزاريا الأسبوع المقبل لبحث الاستعداد للانتخابات الرئاسية والتشريعية

أ ش أ
نشر فى : الأربعاء 14 أغسطس 2019 - 3:45 م | آخر تحديث : الأربعاء 14 أغسطس 2019 - 3:45 م

يعقد الرئيس التونسي المؤقت محمد الناصر، الأسبوع المقبل، مجلسا وزاريا، بقصر قرطاج؛ لبحث الاستعداد للانتخابات الرئاسية والتشريعية المقبلة.

وذكرت الرئاسة التونسية، في بيان، اليوم الأربعاء، أن الرئيس التونسى استقبل اليوم، بقصر قرطاج، رئيس الحكومة يوسف الشاهد، حيث استعرض اللقاء الأوضاع العامة بالبلاد، وخاصة ما شهدته بعض المناطق من اضطراب وانقطاع في توزيع الماء الصالح للشرب، خلال أيام عيد الأضحى المبارك.

وأضاف البيان أنه تم- خلال اللقاء- التأكيد على ضرورة التسريع بإيجاد الحلول للإشكاليات المطروحة، وتلافي حالات الانقطاع وتحسين منظومة معالجة المياه بما يمكّن من رفع القدرة الإنتاجية.

كما تناول اللقاء آخر الاستعدادات لإنجاح المحطات الانتخابية القادمة، حيث أكّد رئيس الجمهورية ضرورة العمل على ضمان المساواة وتكافؤ الفرص بين جميع المترشحين وحياد الإدارة، بما يضمن شفافية ونزاهة العملية الانتخابية.

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