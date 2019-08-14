محكمة سويدية تدين المغني الأمريكي آساب في قضية الاعتداء المقامة ضده

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أصدرت محكمة سويدية اليوم الأربعاء حكما مع إيقاف التنفيذ بحق المغني الأمريكي آساب، عقب إدانته بالاعتداء في القضية المقامة ضده في ستوكهولم.

مثل آساب "30 عاما" واسمه الحقيقي راكيم مايرز، أمام المحاكمة في يوليو الماضي بجانب اثنين آخرين، لاتهامهم بالاعتداء على شاب في الشارع، في قضية أثارت اهتمام الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

ورفضت المحكمة دفاع المتهمين الثلاثة بأنهم كانوا يدافعون عن أنفسهم، وقضت بأنهم "قاموا بالاعتداء على الضحية من خلال ضربه وركله".

أدانت محكمة ستوكهولم الجزئية الثلاثة بتهمة الاعتداء، وأصدرت أحكاما مع وقف التنفيذ.

وكما قضت المحكمة بمنح الضحية "19 عاما" تعويضا عن الأضرار التي لحقت به.

وكان الادعاء قد طالب بتوقيع عقوبة الحبس لفترة تصل إلى ستة أشهر، بحق مايرز، الذي كان محتجزا في السويد منذ الخامس من يوليو الماضي حتى انتهاء المحاكمة في الثاني من أغسطس الجاري.