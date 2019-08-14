وفدعسكري صيني رفيع المستوى في زيارة عمل لموريتانيا

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أفاد بيان للجيش الموريتاني، اليوم الأربعاء، بأن وفدا عسكريا صينيا رفيع المستوى يقوم حاليا بزيارة عمل لموريتانيا.

ونشرت صحيفة "الصحراء" الموريتانية البيان الذي أوشح أن الفريق محمد الشيخ محمد الأمين قائد الأركان العامة للجيوش استقبل وانك كزينجي رئيس شركة بولي تكنولوجي الصينية، المتخصصة في تشييد الموانيء والصناعات العسكرية.

وجرى اللقاء بحضور الفريق البحري إيسلكو ولد الشيخ الولي قائد الأركان العامة للجيوش المساعد واللواء محمد تقي الله ولد الرايس مدير العتاد العسكري.

وتندرج الزيارة في إطار تعزيز علاقات التعاون العسكري الثنائي القائمة بين موريتانيا وجمهورية الصين الشعبية.

ويضم الوفد، على وجه الخصوص، كلا من جانكبو مدير قطاع البنى التحتية في شركة "بولي تكنولوجي" وكزياوو هان مدير قطاع إفريقيا وأوربا وكي تاوو المسؤول الإداري بالشركة.