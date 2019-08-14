عبرت كل فنانة عن ذوقها الخاص في اختيار الملابس والألوان خلال احتفالهن بعيد الأضحى المبارك.

هناك من فضلن الألوان التي تعبر عن الانطلاقة والحيوية، وأخريات فضلن الظهور بأزياء هادئة تمنح انطباعا عن الرقة، ولتعدد الأذواق؛ يمكنكِ أن تستوحي إطلالتك منهن لقضاء سهرات العيد.

وتقدم "الشروق" إطلالات 5 فنانات شاركن الجمهور بملابسهن في عيد الأضحى المبارك.

1- ريم مصطفى

ظهرت الفنانة ريم مصطفى بإطلالة مفعمة بالحيوية خلال عيد الأضحى المبارك، حيث ارتدت فستانا أبيض بسيط مكشوف الصدر، ونسقته مع أقراط دائرية كبيرة متدرجة الألوان تناسبت كثيرًا مع أحمر الشفاة "برتقالي اللون"، والأظافر الطويلة المطلية بلون "أوف وايت".

2- نيللي كريم

أما الفنانة نيللي كريم، فظهرت بعدة إطلالات، أولها فستان طويل من اللون الأبيض والأزرق مكشوف الظهر ونظارة تماثل لون الفستان، ولم تنسقه مع أي إكسسوارات وفضلت أن يكون مظهرها بسيط.

وفي ظهورها الثاني، ارتدت بلوزة من الشيفون مكونة من اللون الأبيض والبرتقالي والأزرق وبنطلون من القماش، وأسورة شبابية يغلب عليها اللون الأسود.

3- ياسمين صبري

شاركت الفنانة الشابة ياسمين صبري جمهورها على "إنستجرام" إطلالتها في عيد الأضحى المبارك، التي كانت عبارة عن فستان من اللون الأسود ملئ بحروف ورسومات بالأبيض، ونسقته مع حذاء أسود كعب عالي وساعة يد متدرجة بين الأسود والذهبي.

4- لطيفة

أما عن لطيفة، فظهرت في عيد الأضحى بفستان طويل متدرج بين الذهبي والأسود، بأكمام طويلة وفتحة صدر قصيرة تنتهي بحزام عريض.

5- سيرين عبدالنور

ظهرت سيرين عبدالنور بفستان جوبير باللون الأبيض يحتوي على حزام خصر من الحرير الأبيض، ونسقت هذه الإطلالة الهادئة مع أقراط بيضاء مكونة من الخرز الأبيض.