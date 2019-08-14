الخارجية الأميركية تصدر تحذيرا لرعاياها من السفر لهونج كونج

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أصدرت الخارجية الأميركية، تحذيرا لرعاياها من السفر لهونغج كونج، وذلك حسبما ذكرت فضائية «سكاي نيوز عربية»، مساء الأربعاء، في خبر عاجل.

ووقعت اشتباكات عنيفة في مطار هونج كونج أمس الثلاثاء، تزامنًا مع وصول شرطة مكافحة الشغب لتفريق المتظاهرين، في ظل استمرار الاحتجاجات المنددة بالنفوذ الصيني في البلاد.

يذكر أن هونج كونج، تشهد الفترة الأخيرة تظاهرات ضد مشروع قانون لتسليم المجرمين، بما يسمح للصين بمحاكمة المشتبه بهم، مما أثار مخاوف حقوقية لدى المعترضين.

وكانت وزارة الخارجية الأمريكية أعلنت أمس الثلاثاء أن الحكومة الصينية رفضت طلبا بزيارة سفينتين تابعتين للبحرية الأمريكية لهونج كونج، مع تصاعد حدة التوتر في الإقليم.

وذكرت وسائل إعلام متنوعة مؤخرا أنباء عن وجود متزايد للجيش الصيني على الحدود مع هونج كونج.