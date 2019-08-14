إزالة 13 حالة تعد على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة ببني سويف

قال المستشار هاني عبد الجابر، محافظ بني سويف، إنه تم أمس الثلاثاء، إزالة 11 حالة تعد بالبناء المخالف على أراضي أملاك الدولة على مساحة 6950 مترًا، وإزالة 2 حالة تعد في المهد على مساحة 525 مترًا من الأراضي الزراعية.

واستعرض المحافظ جهود الوحدة المحلية لمركز ومدينة إهناسيا حول سير العمل في ملف مواجهة التعديات على الأراضي الزراعية خلال أجازة عيد الأضحى المبارك، منوهًا بتكليفاته بتشكيل غرفة عمليات مركزية بديوان عام المحافظة والتي تتواصل بصفة يومية مع غرف العمليات الفرعية بالمديريات الخدمية والوحدات المحلية لمتابعة آخر المستجدات في هذا الملف الحيوي الذي توليه المحافظة اهتماما كبيرًا.

وأكد عبدالجابر، على ضرورة مواصلة إزالة التعديات على الأراضي الزراعية من المهد وأراضي أملاك الدولة في جميع مراكز ومدن المحافظة، مع المراقبة والمتابعة المستمرة، مشددًا باتخاذ جميع الإجراءات القانونية حيال المخالفين، وعمل المحاضر والمخالفات اللازمة، وذلك بالتعاون مع الأجهزة الأمنية والتنفيذية المعنية.