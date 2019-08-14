إصابة 5 أشخاص في تصادم بـ«صحراوي المنيا»

شهد الطريق الصحراوي الشرقي بمحيط مركز ملوى جنوب محافظة المنيا، وقوع حادث تصادم بين سيارتين ملاكي أدي إلى إصابة 5 أشخاص تم نقلهم لمستشفيات المنيا الجامعي وأسيوط الجامعي.

كان اللواء محمود خليل مساعد وزير الداخلية لأمن المنيا، قد تلقي إخطارا من مدير مباحث المديرية بوقوع حادث تصادم بالطريق الصحراوي الشرقي بحري كمين البرشا بـ5 كيلو أسفر عن وقوع مصابين.

وعلى الفور، انتقل المقدم علاء جلال رئيس مباحث مركز ملوي ومعاونة الأول الرائد أحمد رأفت، لفحص البلاغ حيث تبين وقوع تصادم بين السيارة رقم (ب د ب 576 والسيارة رقم ق أ ي 821 ) مما أدى إلى إصابة 5 أشخاص من مستقلي السيارتين.

وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتولي التحقيق.