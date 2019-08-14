باكستان تستدعي دبلوماسيا هنديا احتجاجا على مقتل مدني

استدعت باكستان دبلوماسيا هنديًا احتجاجا على مقتل مدني في إقليم كشمير المتنازع عليه بين البلدين.

وذكرت وزارة الخارجية الباكستانية - في بيان أوردته شبكة "إيه بي سي نيوز" الأمريكية اليوم الأربعاء - أن قرويا (38 عامًا) لقي مصرعه أمس جراء ما وصفته بـ"انتهاك وقف إطلاق النار نفذته القوات الهندية على الجانب الباكستاني من إقليم كشمير".

وأشارت الوزارة إلى أن "القوات الهندية لطالما تستهدف باستمرار المناطق المأهولة بالسكان المدنيين باستخدام قذائف المدفعية، ومدافع الهاون الثقيلة، والأسلحة الآلية"، لافتة إلى أن نيودلهي قد ارتكبت ألفا و970 حالة انتهاك منذ عام 2017 في إقليم كشمير - على حسب بيان الوزارة-.

وعلى الجانب الآخر، تتهم نيودلهي إسلام آباد بانتهاكات متكررة لوقف إطلاق النار.

وكانت الهند قد ألغت المادة 370 من دستورها والتي تنص على منح وضع خاص لإقليم "كشمير"، وتتيح للحكومة المركزية في نيودلهي سن التشريعات الخاصة بالدفاع والشؤون الخارجية والاتصالات في المنطقة، فيما يهتم البرلمان المحلي بالمسائل الأخرى، مشددة على أن ذلك أمر داخلي وهو ما رفضته باكستان ودعاها إلى خفض مستوى العلاقات الدبلوماسية مع الهند ووقف العلاقات التجارية معها والتعهد بالدفاع عن القضية أمام المجتمع الدولي.