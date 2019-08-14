بني سويف: «مصر الخير» وفرت لحوم أضاحي للأسر الأكثر احتياجا في 100 قرية

أشاد المستشار هاني عبد الجابر، محافظ بني سويف، بحجم المشاركة المجتمعية لمؤسسة مصر الخير في تنمية المجتمع السويفي بشكل عام، وبصفة خاصة في المساهمات المجتمعية والمساعدات العينية التي قدمتها المؤسسة خلال عيد الأضحي المبارك للأسر الأولى بالرعاية والأكثر احتياجًا بـ100 قرية.

وثمن المحافظ قيام المؤسسة بذبح وتوزيع لحوم 155 عجلًا خلال أيام العيد، وذلك بجانب مساهمات باقي الجمعيات الأهلية التي ضربت أروع الأمثلة في المسؤولية المجتمعية والمشاركة الفاعلة للحكومة التي لا تدخر جهدًا في تحسين مستوى معيشة المواطن البسيط ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة.

وأبدى المحافظ تقديره للفتة الطيبة التي قامت بها المؤسسة من تخصيص لحوم 8 عجول لتوزيعها على عمال مشروع النظافة بالوحدات المحلية الست، بجانب عمال مشروع النظافة بالمدينة العاصمة، لما يمثله ذلك من دعم معنوي وتحفيز لهم على مزيد من العمل.

وقالت حنان الدرباشي مدير مكتب المؤسسة بالمحافظة، إن مؤسسة مصر خير تملك أجندة مساهمات مجتمعية متعددة ومتنوعة تشمل كافة جوانب حياة المواطن، منها هذه المساعدات والمساهمات التي تستهدف الفئات الأكثر احتياجًا في المواسم والأعياد، مؤكدة على وجود مشاركة واسعة من الجمعيات الأهلية التي تعمل تحت مظلة المؤسسة في منظومة عمل متكاتفة، حيث بلغ عدد الجمعيات الأهلية المشاركة في توفير لحوم الأضاحي في هذا العيد إلى 64 جمعية أهلية بجانب المؤسسة.