مصرع وإصابة 3 من أسرة واحدة في انقلاب سيارة بطريق المنيا الأوسط

لقيت ربة منزل مصرعها فيما أصيب زوجها وابنتها الطفلة بعمر عامين ونصف، إثر انقلاب سيارتهم بسبب دراجة بخارية في مسيرة حفل زفاف أمام استراحة محافظ المنيا.

وكان اللواء محمود خليل، مساعد وزير الداخلية ومدير أمن المنيا، قد تلقى بلاغًا من عمليات النجدة بانقلاب سيارة بطريق المنيا الأوسط، أمام استراحة محافظ المنيا، ما أدى إلى مصرع ربة منزل تدعى «عبير. م . م» 48 سنة، ربة منزل ومقيمة بمدينة المنيا، وإصابة زوجها، وابنتها عامان ونصف، وتم نقل الجثة لمشرحة مستشفى المنيا العام، والمصابين لمستشفى أسيوط الجامعي.

وتبين من التحريات أنه أثناء عبورهما الطريق تصادف مرور مسيرة حفل زفاف أمام استراحة المحافظ، وقامت دراجة بخارية باعتراض طريقهم، ما تسبب في اختلال عجلة القيادة، ووقوع الحادث.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التصرف.