3 طرق طبيعية للتخلص من حبوب الوجه

تظهر الحبوب في الوجه من فترة لأخرى، وتكون لعدة أسباب، منها زيادة الأملاح في الجسم أو الحر الشديد أو ارتفاع نسبة الدهون.

ومهما كان سبب ظهور الحبوب، فإنها تضع الفتيات في موقف محرج أثناء الذهاب إلى العمل أو التواجد في المناسبات العائلية والأفراح التي تكثر في الأعياد، لأنها تجعل مظهر الوجه غير جذاب مهما كانت ملامح البشرة هادئة وجميلة، وحتى تتخلصين من هذه الحبوب يمكنك تجربة بعض الطرق الطبيعية بدلًا من الأدوية.

هناك 3 طرق تستطيع مساعدتك في تهدئة البشرة والتخلص من الحبوب، قدمها موقع "health line".

1- زيت شجرة الشاي

يستطيع زيت شجرة الشاي أن يحارب البكتيريا التي تسبب البثور ويقلل من التهاب الجلد، ولكن يجب تخفيفه بالماء قبل استخدامه لأنه قوي المفعول ويمكن أن يتسبب في تهيج البشرة إذا وضع عليها وهو مركز.

ولاستخدام زيت الشاي، ضعي قطرة واحدة منه مع ملعقتين كبيرتين من الماء، وادعكي وجهك بالخليط باستخدام قطنة نظيفة، ثم اغسليه بعد 10 دقائق، ويمكن استخدامه مرتين يوميًا.

2- الشاي الأخضر

من المعروف أن الشاي الأخضر يساعد كثيرًا في خفض الوزن الزائد، لكنه يساعد أيضًا في القضاء على حبوب الوجه؛ لأنه يحتوي على مواد مكافحة الالتهابات والبكتيريا التي قد تسبب البثور، إضافة إلى احتوائه على نسبة عالية من مضادات الأكسدة.

ضعي الشاي الأخضر بشكل عادي في الماء المغلي لمدة 4 دقائق ثم اتركيه يبرد، وبعد ذلك ضعيه على وجهك باستخدام قطنة نظيفة واتركيه لمدة 20 دقائق، ثم اشطفي الوجه بالماء العادي، وتكرر هذه العملية مرتين يوميًا.

يمكن تخزين الشاي الأخضر بعد أن يبرد في الثلاجة لمدة أسبوعين واستخدامه.

3- الألو فيرا

الألو فيرا هو جل الصبار، ويساعد في محاربة البكتيريا والتقليل من التهابات البشرة والطفح الجلدي وأيضًا مكافحة البثور.

وعن كيفية استخدامه، ضعي القليل من جل الصبار على وجهك ووزعيه جيدًا حتى يصل إلى جميع الحبوب وبعد مرور 15 دقيقة اغسلي وجهك بالماء الفاتر، ويمكنك تكرار هذه العملية مرتين في اليوم على حسب رغبتك.