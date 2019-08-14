وكيل «صحة الغربية» يحيل مسؤولي مستشفى كفر الزيات للتحقيق لإساءتهم التعامل مع مريض

قرر الدكتور عبدالقادر الكيلاني، وكيل وزارة الصحة بالغربية، إحالة مسؤولي مستشفى كفر الزيات العام للتحقيق بعد رفضهم استقبال مريض بالإيدز وعدم اتخاذ الإجراء الطبي الصحيح معه.

وقال وكيل الوزارة لـ«الشروق»، إن المريض المصاب بالايدز يدعى «أ.ط .ش» 47 سنه

و قدم إلى المستشفى وتم توقيع الكشف الطبي عليه من خلال تذكرة رقم 7974 وعند قياس الضغط تبين أنه في المستوى الطبيعي وتبين أن معدل السكر 102 أي أعلى من المستوى الطبيعي،

وبإجراء باقي التحاليل والفحوصات تبين أن المريض يتناول أحد العقاقير المخدرة ويعاني من الإدمان منذ فترة طويلة، مع الاشتباه في إصابته بالإيدز.

وأضاف أنه كان من المفترض أن يتابع الطبيب الحالة بتحويل المريض إلى مستشفى الحميات، لأنه المتخصص في علاج مثل هذه الحالات، ولكن عندما علم المحيطون به ومرافقوه باشتباه إصابته بالإيدز حدث اضطراب وحالة من الفوضى والهرج والمرج وتباينت الآراء حول خروجه من المستشفى مع مرافقيه؛ وهو ما أدى لسوء تعامل إدارة المستشفى معه لعدم تعودهم على التعامل مع مثل هذه الحالات.

وأوضح الكيلاني أنه أحال الموضوع برمته للتحقيق وأن المقصر سينال عقابه، مشيرًا إلى أنه لم ولن يسمح بالاستهتار في العمل أو توجيه أي نوع من الإساءة أو الإهانة لأي مريض، مضيفًا أنه جار الاتصال بأسرة المريض تمهيدًا لاحتجازه بمستشفى حميات طنطا والتعامل معه طبيًا ووقائيًا.