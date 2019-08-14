جنوب أفريقيا تعفي مواطني الإمارات من تأشيرة الدخول لأراضيها اعتبارا من الغد

أعلنت جنوب أفريقيا إعفاء مواطني دولة الإمارات من حملة جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة والعادية من تأشيرة السفر المسبقة والبقاء فيها لمدة تصل إلى 90 يوما، اعتبارا من يوم غد الخميس.

ووفقا لوكالة الأنباء الإماراتية "وام" اليوم الأربعاء، أصدرت وزارة الشؤون الداخلية لجنوب إفريقيا تعليمات بأن يتم نشر التوجيه عبر وكالات الهجرة في جميع أنحاء البلاد وسفاراتها في العالم.

وأكد وكيل وزارة الخارجية والتعاون الدولي الإماراتي أحمد ساري المزروعي، علاقات التعاون المشترك المتميزة، موضحا أن هذا القرار يعتبر إنجازا مهماً يعكس متانة العلاقات بين البلدين، علاوة على أنه سيؤدي إلى تعزيز الفرص الجديدة لإقامة الأعمال والتجارة والاستثمار.