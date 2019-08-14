 التحقيق مع شابين في حالة سكر عقب قتلهما لطائر نادر في ألمانيا - بوابة الشروق
الأربعاء 14 أغسطس 2019 7:22 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد مطالبات بعض أصحاب الأعمال بتقليل العطلات الرسمية؟
النتـائـج تصويت

التحقيق مع شابين في حالة سكر عقب قتلهما لطائر نادر في ألمانيا

الشرطة الألمانية
الشرطة الألمانية
د ب أ
نشر فى : الأربعاء 14 أغسطس 2019 - 5:44 م | آخر تحديث : الأربعاء 14 أغسطس 2019 - 5:44 م

عقب قتل وحشي لطائر نادر في إحدى الغابات، أصدرت الشرطة الألمانية اليوم الأربعاء نداء تطالب فيه شهود عيان محتملين بالإدلاء بشهادتهم في الواقعة المتورط فيها شابان ثملان.

وقال متحدث باسم الشرطة إن هناك أدلة على مشاهدة مارة للجريمة أو تصويرهم لها.

وتجري السلطات تحقيقات ضد الشابين /20 و22 عاما/ بتهمة تعذيب حيوان وانتهاك محتمل لقانون حماية الأنواع.

وكان الشابان قتلا نوعا من الطيور المهدد بالانقراض في ألمانيا "ديك الخلنج" على هامش احتفال شعبي في إحدى القرى بالغابة السوداء جنوب غربي ألمانيا يوم السبت الماضي.

وبحسب بيانات الشرطة، كان الشابان ثملين. وبحسب بيانات الشابين، فقد هاجمهما الطائر واضطرا إلى قتله دفاعا عن النفس. وبعد ذلك تعرضا لاعتداء على يد عشرة أفراد.

وقد يواجه الشبان عقوبة السجن لمدة تصل إلى ثلاثة أعوام أو قد تُفرض عليهما غرامة.

وبسبب تصنيف "ديك الخلنج" على أنه مهدد بالانقراض في ألمانيا، فإن قانون حماية الحيوانات يحظر قتله بدون سبب وجيه.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك