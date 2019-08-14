التحقيق مع شابين في حالة سكر عقب قتلهما لطائر نادر في ألمانيا

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عقب قتل وحشي لطائر نادر في إحدى الغابات، أصدرت الشرطة الألمانية اليوم الأربعاء نداء تطالب فيه شهود عيان محتملين بالإدلاء بشهادتهم في الواقعة المتورط فيها شابان ثملان.

وقال متحدث باسم الشرطة إن هناك أدلة على مشاهدة مارة للجريمة أو تصويرهم لها.

وتجري السلطات تحقيقات ضد الشابين /20 و22 عاما/ بتهمة تعذيب حيوان وانتهاك محتمل لقانون حماية الأنواع.

وكان الشابان قتلا نوعا من الطيور المهدد بالانقراض في ألمانيا "ديك الخلنج" على هامش احتفال شعبي في إحدى القرى بالغابة السوداء جنوب غربي ألمانيا يوم السبت الماضي.

وبحسب بيانات الشرطة، كان الشابان ثملين. وبحسب بيانات الشابين، فقد هاجمهما الطائر واضطرا إلى قتله دفاعا عن النفس. وبعد ذلك تعرضا لاعتداء على يد عشرة أفراد.

وقد يواجه الشبان عقوبة السجن لمدة تصل إلى ثلاثة أعوام أو قد تُفرض عليهما غرامة.

وبسبب تصنيف "ديك الخلنج" على أنه مهدد بالانقراض في ألمانيا، فإن قانون حماية الحيوانات يحظر قتله بدون سبب وجيه.