برلين تعرض على سائحيها المشاركة في حملات تنظيف مقابل جولات مجانية

تعرض العاصمة الألمانية برلين على سائحيها خيار المشاركة في حملات تنظيف في المدينة مقابل القيام بجولات مجانية.

وقالت عضو مجلس حي بانكوف شرقي برلين، رونا تيتيه، في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) اليوم الأربعاء إن المشروع فرصة جيدة "لتوعية الأفراد بالسياحة المستدامة".

وقال متحدث باسم الشركة التي ستنظم الجولات المجانية بالتعاون مع اثنين من أحياء برلين إن مشروعات ممثالة قُوبلت بترحاب في مدن مثل إدنبره وباريس وبرشلونة وأمستردام ودبلن، موضحا أن المشاركين في هذه الحملات قدروا للغاية تجربة الشعور بأنهم جزء من المدينة.

ومن المخطط تنظيم ثلاث حملات تنظيف خلال هذا الشهر والشهر المقبل في متنزه "ماوربارك"، وهو متنزه يقع حيثما تم تشييد جدار برلين في السابق، وفي متنزه "إرنست تيلمان"، المسمى على اسم القائد الشيوعي الذي قتل على يد النظام النازي في أغسطس عام 1944.