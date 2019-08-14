أجندة إخبارية ليوم الأربعاء الموافق 14 أغسطس 2019

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القاهرة / أنقرة.. يستضيف ستاد "فودافون أرينا" معقل نادي بشكتاش التركي مباراة السوبر الأوروبي بين ليفربول وتشيلسي خلال المباراة التي تجمعهما في نهائي كأس السوبر الأوروبي 2019 وذلك في تمام الساعة التاسعة مساء.

القاهرة / فيينا.. تستضيف مدينة تيرول النمساوية، المنتدى الأوروبي السنوي "ألباخ" والذي يعقد في الفترة من 14 إلى 30 أغسطس الجاري تحت شعار "الحرية والأمن".

القاهرة / بغداد.. يستعد المطرب الفلسطيني محمد عساف لإحياء حفله الأول بالعراق وذلك بمناسبة احتفالات عيد الأضحي.

القاهرة / أثينا.. يستعد الفنان اللبناني راغب علامة لإحياء حفل غنائي، 14 أغسطس المقبل في اليونان، يقدم فيه أشهر أغنياته للجالية العربية هناك.

القاهرة / المنامة.. يستعد المطرب وائل جسار، لإحياء حفل غنائي في مملكة البحرين ، وذلك ضمن احتفالات عيد الأضحي.

بورسعيد.. يحيي الفنان رامي صبري، حفل غنائى رابع أيام العيد في مدينة بورسعيد .

القاهرة / تونس.. تحيى المطربة اللبنانية إليسا حفلا ضخما ضمن فاعليات مهرجان بنزرت الدولي التونسي.