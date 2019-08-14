6 خطوات للتخلص من ملامح البشرة المرهقة بعد العيد

تتعرض البشرة من وقت لآخر للإرهاق؛ نتيجة بذل مجهود زائد أو قلة الاهتمام بها أو وضع مساحيق التجميل لساعات طويلة والتعرض لأشعة الشمس، وهذه الأشياء تحدث لبعض الفتيات في إجازة الأعياد التي يخرجن فيها للتنزه لوقت طويل؛ ما يعرض بشرتهن للضرر ويجعل مظهرهن غير جيد بعد انتهاء العيد، ويضطرهم ذلك للبحث سريعًا عن حل لإعادة نضارة البشرة.

هناك طرق سهلة وسريعة لإعادة مظهر بشرتك الجذاب وكلها بمكونات طبيعية قدمها لكِ موقع "Bright side".

1- عليكِ عمل جلسة تدليك لبشرتك؛ لأنها تنشط الدورة الدموية التي تجعل الوجه تظهر عليه علامات النضارة والجمال وتزيل ملامح الإرهاق والتعب سريعًا.

2- اجلسي في غرفة هادئة وإضاءة خافتة وتوقفي عن التفكير في أي شئ مزعج، مع التنفس الهادئ؛ لأن ذلك يساعد في دخول الأكسجين بشكل جيد إلى الجسم، وبالتالي ينشط تدفق الدم ويقضي على السموم وبالتالي سيقلل ذلك من الإرهاق.

3- تناولي الأطعمة المضادة للأكسدة لعدة أيام متواصلة؛ لأنها تستطيع إعادة النضارة للبشرة مجددًا، مثل العنب والفراولة والسبانج والفاصولياء.

4- استخدمي جوز الهند لتدليلك البشرة لعدة أيام قبل النوم وغسله في الصباح؛ لأنه يفيد في إزالة تجاعيد البشرة والهالات السوداء التي تظهر نتيجة للتعب، وأيضًا يعالج جفاف بشرتك.

5- اغسلي وجهك بشكل جيد في الصباح بالماء البارد، مع الحرص على إزالة المكياج ليلًا، وابتعدي عن استخدام مقشر البشرة حتى لا يهيجها.

6- ضعي ماسك الخيار على بشرتك مرتين أسبوعيًا من خلال طحن خيارة ووضعها على وجهك بعد تنظيفه بالماء البارد، وبعد 20 دقيقة اشطفي البشرة بالماء البارد أيضًا.